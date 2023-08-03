隨著2024選舉腳步接近，許多民調陸續出爐，《ETtoday新聞雲》1日公布最新結果顯示，民進黨總統參選人賴清德支持度35.6％、民眾黨參選人柯文哲28.8％，國民黨參選人侯友宜則為24.3％。而國民黨主席朱立倫則透露，在國民黨內參民調中，侯已「超柯趕賴」。對此，侯友宜競辦發言人柳采葳認為，2份民調趨勢相似，且九合一選舉時已證明，內參式民調有一定準度。

柳采葳昨（2）日在政論節目《新聞大白話》中指出，國民黨雖然沒有民調中心，但智庫一直都有在做民調，雖然內參式民調不會公開，但她強調，從去年九合一選舉時就證明，內參式民調有一定準度。

柳采葳也分析《ETtoday新聞雲》最新民調，並認為結果與國民黨內參民調趨勢相似，而該民調透露的訊號為國民黨支持者回歸，其原因包括723全代會後，大家看到團結。柳采葳認為，隨著侯友宜論述慢慢清楚後，藍營支持者將陸續回歸，柳采葳直言「不斷壯大自己，才會讓民調慢慢上升」。

針對日前傳出前高雄市長韓國瑜在參加全代會之前會見朱立倫，並建議國民黨針對總統大選須有「備案」一事，柳采葳坦言對侯友宜很傷，也傷了黨中央。柳采葳認為，放話的人其心可議，雖然無法證實是民進黨放的話，但放話的人目的跟民進黨一樣，不希望國民黨團結。