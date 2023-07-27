根據台灣民意基金會2024總統大選最新民調，民進黨參選人賴清德36.4%，民眾黨柯文哲27.8%、國民黨侯友宜20.2%。前立委沈富雄表示，國民黨的參選人支持度一路到現在，都低於政黨支持度，「這現象真的很奇怪」。前大使介文汲表示，因為國民黨內部意見還沒整合。

針對侯友宜的民調低於政黨支持度，介文汲26日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，因為國民黨內部意見還沒整合。國民黨有23%政黨支持度，國民黨基本盤如果算3成，根本還有7%的國民黨人還沒回來。

介文汲接著指出，國民黨支持度如果低於基本盤，國民黨也有問題。國民黨的支持者對現在國民黨不滿意，即使是支持或認同、願意歸隊的國民黨人，起碼還有3.1%不支持侯友宜。現在是民主政治，自己黨員沒有回歸國民黨的有7%，回歸到國民黨的人有3.1%不支持侯友宜。

介文汲認為，國民黨沒有針對國民黨員支持者喊話，做一些很感心的動作，能改變的永遠是具體行動。