萬芳日前在高雄至德堂開唱，全新巡演「萬芳 願陽光照耀 WAN FANG Sunshine ON Live Tour」移師高雄續唱，萬芳以桃紅色裙裝仙氣出場，吟唱〈慢火車〉、〈孩子氣〉，她直呼：「快來照耀我，高雄的太陽很熱情。」

萬芳在演唱〈模樣〉時，鋼琴前奏才下，她卻立刻喊停、還指定要開場燈與全場對話，她直言：「我一定要講這件事，你們知道我有出專輯嗎？常常在路上被認出來，然後被問好久沒出專輯、還會發片嗎？我都說我有，還有自己寫歌，最近還有推出新歌，謝謝你們來。」突如其來為專輯《給你們Dear All》宣傳的可愛舉動，讓台下笑聲不斷。

她也提到，對於至德堂這舞台相當熟悉，以前常來表演舞台劇、開演唱會，今年不選擇大型場館，而是想回到這樣的場地，「與大家說說唱唱、近距離聊聊這幾年我們逐漸長大的人生」，願在這場域裡，即便不同的年齡層觀眾，都能一起在這夜晚共感享受演出。