不少人嚮往移民到國外享受不同的生活，一名網友近日在網路上提問，現在最快的移民之路在哪？像是他親戚30年前跑去美國後直接不回來，讓他羨慕，好奇現在有沒有花點小錢就能移民的國家。

原PO在PTT指出，政二代、富二代等，有點閒錢能出國的都出國了，還有人出國後就不回來，親戚也是30年前跑去美國直接不回台，現在都是美國人了，認為去美國、加拿大打工都比待在台灣好，而且一旦對岸打來留在台灣還會被叫去當炮灰此問大家現在最快的移民之路在哪？

問題一出，不少網友給出建議，認為學技術跟當地語言很重要、「加拿大開卡車、廚師、護士、屠宰這些都很缺吧」，或是結婚「找一位伴侶依親移民」、「跟你講結婚最快，沒有例外」、「貝里斯、希臘之類吧，貝里斯待滿一年可申請永居」。

還有人表示，「新加坡吧，不過這幾年門檻有提高」、「美國合法移民蠻容易吧，最難就抽h1b工作簽證，全憑運氣」、「最簡單是日本，過去付錢讀一年語言學校、再找老闆收留一年就好了」、。但也有人提醒移民的內幕，指出現在移民詐騙非常多，「其實只要不要太老，美加都很容易又便宜，甚至英文不用非常好，但請小心移民詐騙」。