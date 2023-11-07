面試時被問到要加班該怎麼回覆，一名網友表示，原本在南部傳產業工作，近日來北部面試，面試官說公司案子很多，每個月大概要加班40小時，好奇該怎麼回覆比較好？對此，內行網友指出，加班不是問題，有沒有給加班費才是關鍵，「加班費有照算可以拚一拚」。

原PO日前在PTT發文，之前待在南部傳產業，雖然不用加班，但每個月只有30K，受不了低薪生活因此來北部面試，面試時面試官直接表明公司案子很多，每個月大概會加班到40小時；原PO心想原來在北部打拚這麼辛苦，每天都加班還有生活品質可言嗎？疑惑該怎麼回答面試官。

貼文PO出後，掀起網友討論，「OK啊才40小時，這公司真佛，何時上班？」、「主管會留很晚，主管不走你不能走」、「一周40有點多...阿一個月喔，那加班」、「40小時太輕鬆吧」、「其實產線很多加到上限46小時還不夠」。

還有內行網友提到，加班要有給加班費才是關鍵，「錢到位再說，有些是誆你責任制的」、「你可以問他，加班費怎麼算」、「有給加班費我可以加到你破產」、「40小時是可以申報的上限還是實際加班時數？」也有人強調工作跟生活要平衡，「加班40小時生活品質很差，自己想一下」。