「臉長太方」面試求職狂碰壁！大陸浙江省有名男子因獨自到外縣市討生活，10幾天面試了10多家電子工廠都遭拒，甚至還有面試官當他面說「你這面相不行，我不要」，讓他感到很受傷，不該因為自己「臉長的太方」，就不配擁有工作，也認為工作機會不應該被長相給限制；對此，許多網友卻認為此事有「貓膩」，「絕對不是因為臉型的問題」、「估計有其他原因吧」。

據陸媒報導，浙江省有名男子獨自從嘉興市跑到嘉善縣謀生計，10幾天來面試了10多間電子工廠都被拒絕，他表示被拒絕的理由都和自身長相有關「臉太方了」，甚至還有面試官當場吐槽「你這面相不行，我不要」，這樣的狀況讓他很受傷。

男子表示「自己能吃苦耐勞，能認真工作，為什麼不讓他有份工作可做」，由於他獨自在外討生活，現在連吃飯都成了問題，希望大家都多幫忙他，看有無合適的工作，並說「方臉不是錯，工作不應被長相限制」。

消息在網路上曝光後，網友卻感到「有貓膩」紛紛留言表示，「這人肯定避重就輕，他找不到工作是真的，但肯定不是因為臉太方」、「不可能，十之八九騙人，是炒作」、「怎麼可能，老闆只要一雙老實的手，你就算沒臉他都要」、「自導自演沒意思的」、「絕對不是因為臉型的問題」、「估計有其他原因吧」。