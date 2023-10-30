求職面試會遇到各種問題，一名女子表示，面試時聽到人資說公司內部就像「大家庭」，彼此會互相幫忙、沒有內鬥，她依照過往經驗判斷該公司應該只是表面氣氛好，因此婉拒報到，PO文獲得一票網友共鳴，指正常的公司在面試時根本不會說這些，「面試聽到大家庭3個字，真的快逃。」

原PO近日於論壇《Dcard》指出，日前到一間中小企業面試，人資向她表示公司是「大家庭」，彼此會互相幫忙、沒有內鬥，後續她因這原因婉拒報到。她表示，依照過往的工作經驗，公司說「大家庭」、「沒有內鬥」是表面上氣氛好，實際上並非如此。

原PO說，面試前公司時，人資也曾說同仁間會互相幫忙，結果各個搞小團體、主管帶頭欺負同仁，搞得大家不愉快，以至於她後來面試聽到「大家庭」變得很敏感。

貼文獲網友認同，「面試聽到大家庭3個字，真的快逃」、「正常的公司面試根本不會講這些」、「以我的經驗，雷公司都說自己是大家庭」、「說大家庭的公司最會情緒勒索了」、「我現在聽到互相幫忙、大家庭都很害怕」、「說大家庭就是情緒勒索的開始。」