買房選車位很重要，一名男子表示，得知某預售屋地下停車場剩下位置都是B1，好奇單純是因價格因素，還是有隱形缺點，才讓買房的人卻步？貼文引發網友熱烈討論，不少有買房經驗的人指新建案的B1通常設有垃圾回收場和機車車位，環境較髒亂，價格也較貴。

原PO近日於PTT房屋版指出，原以為社區大樓停車場B1出入方便應最搶手，近日他聽到某預售屋的地下停車位剩下的位置全在B1，讓他相當不解。

原PO表示，該建案總共挖地下3層，每層價差是20萬，愈底層愈便宜，問「是因停車位價格不合理，又或是有其他缺點，大家才會買B2或B3嗎？」

貼文掀起網友討論，多數人指新建案的垃圾回收場和機車停車位都設在B1，加上售價又較高，才會買B1以下的位置，「我有房，我當初選B2」、「就單純比較貴，多繞一圈可省20萬」、「B1通常有機車位，車停在機車旁怕會被A到」、「垃圾區很可怕」、「垃圾臭味＋機車，你會選B1以下」、「B1有機車要注意，還有在垃圾場附近很慘。」