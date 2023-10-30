不少人買房會考量各種因素，一名男子觀察到許多新建案的衛浴都沒有對外窗，造成排便臭味消除緩慢、溼氣重易長霉，問「房子衛浴若沒有對外窗，會影響購買意願嗎？」貼文引發兩派人討論，當中不少人說暖風機就能解決問題。

原PO近日於PTT房屋版指出，許多房子的衛浴都沒有對外窗，導致排便臭味消除慢、霉味很重，雖有抽風機但他仍喜歡自然通風的感覺，且有對外窗的廁所，較乾爽且感覺上不壓抑。

原PO說，現在不少新建案要有雙衛浴且有對外窗，大多是邊間、大坪數，總價高很多，問網友「喜歡的房子衛浴若沒有對外窗，會影響購買意願嗎？」

文章上線，激起網友熱烈討論，部分人認為為有對外窗較佳，沒窗的衛浴溼氣重、悶，也較容易產生霉味，更有人舉飯店衛浴的例子，「飯店衛浴沒對外窗，一進去就感覺溼氣很重」、「現在住的房子衛浴就是沒窗，每天刮水還是發霉。」

也內行人說有換暖風機即可解決溼氣問題，又以換氣型暖風機為佳，「我家浴室有窗戶，但是幾乎沒開，都是用暖風機」、「久了發現有全室除濕和全熱真的不需要開窗了」、「有換氣型暖風機根本沒差。」