一名住南部的女公務員感嘆，月收4萬8千元，但扣除房租、水電、孝親費、交通費、手機費、健身房費用等，一個月只能存1萬5，想要買小套房根本買不起，然而網友們見到她的支出明細，直指最大問題是孝親費，每個月1萬太多了。

原PO日前在Dcard發文，自稱是在南部租屋的公務人員，每月薪水實領4萬8千元，而每個月固定支出項目包括房租加水電6000元、手機月租費100元、交通費400元、健身房卡費1500元、生活費1萬元及孝親費1萬元；她說孝親費是她堅持要給的，父母已經退休，希望他們能過好一點。還表示自己從沒出國玩，物慾低沒買過精品包，三餐都是自己煮，生活簡單。

原PO說，目標是想買一間自己的小套房，扣掉每月的固定支出，自己一個月大概存1萬5千元，但回顧去年到今年的存款，兩年來加上獎金只存了30萬元，感嘆存錢速度好慢，預估頭期款還要再存個5、6年才有，覺得在通膨時代下要存錢真的很難，但也只能努力。

看到南部公務員兩年只存30萬，網友紛紛點出問題在孝親費太高了，「不給爸媽錢瞬間變有錢」、「孝親費我覺得可以降低，健身費是有錢人在繳的…，你其他部分已經蠻省的了」、「堅持要給孝親然後說存不到錢...」，還有人表示，「我之前也很省，一個月5萬能存4萬，給家裡8000完全沒社交，但現在覺得這樣人生有什麼意義整天省東省西 ，該買的東西就買、該去體驗就去體驗」。