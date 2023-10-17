萬物皆漲，只有薪水不漲，一名女網友感嘆，之前花太多錢買東西，現在連買一杯超商60幾元的冰燕麥奶咖啡都覺得貴，吃飯都自己在家煮，好奇這樣越來越捨不得花錢是正常的嗎？

原PO日前在PTT指出，之前欠債買了好多自己不知道為什麼要買的東西，後悔不已，現在連買一杯7-11的60幾元的冰燕麥奶咖啡都買不下去，覺得貴。此外，如今外食也減少了，都在家煮比較多，詢問大家平常捨不得花錢是正常的嗎？

貼文PO出後，引起一票網友共鳴，「正常，我也是看東西，像很多吃的我覺得不值那個價，就會捨不得吃，不是吃不起，就是覺得不值得」、「如果負債或缺錢，很正常能省則省，不然就是想辦法開源」、「薪水沒漲、通膨嚴重，上有老下有小的，真的會捨不得花錢」、「因為很多東西根本沒那個價值」、「正常…那天買個手搖兩杯100元，覺得為啥不回家泡茶」。

但也有網友不認同，「不正常，正常人是想吃想喝就買，又不是很貴的東西」、「別捨不得花錢，賺錢就得好好花錢」、「不會捨不得花，只是會思考花得值不值得」。