家教真的很重要，一間馬來西亞火鍋店日前推出吃到飽活動，回饋給顧客，結果來了一家5口一次點了600盤肉，店家以為遇到大胃王，但事後調監視器發現，這家人偷偷把肉裝進塑膠袋藏起來，打包帶回家，讓老闆很沮喪。

根據外媒《中國報》報導，馬來西亞砂拉越第四大城民都魯的一間火鍋店，推出「Happy Hour」吃到飽活動，10月8日下午2點半來了一組2大3小的客人，點了250盤豬肉和350盤羊肉，總共600盤，而吃到飽的價格為小孩每人26.82令吉、大人39.42令吉，加上5%折扣8.60令吉，消費金額為163.30令吉（約1113新台幣）。

一家5口來火鍋店吃到飽點600盤肉，結果偷偷打包帶走，讓老闆很難過。(翻攝自Husky Group Bintulu FB)

張姓老闆表示，當下與員工看到這一家5口點了600盤肉相當吃驚，但決定先相信對方可能是大胃王，還是送上餐點，但事後查看監視器發現，這一家人偷偷把肉塞進桌子底下的塑膠袋，其中有一人負責把風，監視周圍，最後把肉偷偷打包帶走。且這家庭中有一人是會員，8月時也曾點了400盤肉，懷疑不是第一次這樣做。

張姓老闆說，看到父母教孩子偷東西他很沮喪，現在生意已經很難做了，為何還要為難他，每個人都有經濟困難的時候，他就算生意虧本也繼續讓每個人可以吃到飽，卻被欺負到頭上來，所以決定說出來，目前這家人已私下找他和解，願意補償店家損失，但老闆強調不是錢的問題，而是孩子教育的問題，考慮是否要報警。