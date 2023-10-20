一名女網友透過外送平台點餐，發現一間早午餐店推出鮪魚蛋餅買一送一優惠，於是點了2+2的鮪魚蛋餅，但打開餐盒一看，不論怎麼看最多都只能說是2人份，向店家反映後，竟被酸「大胃王」、「謝謝不聯絡」，文章被轉貼至PTT後引起公憤。

女顧客點了2+2份的鮪魚蛋餅，打開來看份量少的誇張，數了一下只有約10塊蛋餅，勉強只能說是2人份，她立刻拍照並向店家反映，未料店家非但不覺得有問題，還反嗆女顧客是大胃王，酸說應該改吃飯糰會比較飽，最後則嗆謝謝不聯絡，氣得女客PO網討公道。

女客向店家反映，卻反被嗆「大胃王」、「點飯糰才吃得飽」、「謝謝不聯絡」。(圖／PTT)

文章轉至PTT後，鄉民也直呼太誇張：「這根本只有一人份吧」、「笑死，所以這盒292？」、「292我可以吃炸雞桶了」、「這店家回覆好扯」、「這樣4份沒問題？把人當智障」、「直接把店家列入黑名單了」，更有人搜尋店家評價，發現該店過往回應一直都很嗆，直說根本不是第一次了。

對此店家老闆19日在臉書致歉，表示員工出餐過程有疏失，只給到兩份蛋餅，承諾會加強內部控管與員工訓練，同時開除當時回應的客服，引以為戒。