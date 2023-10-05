麥當勞「大紅袍香麻炸鷄腿」單點兩塊140元、經典套餐205元。（麥當勞提供／朱世凱台北傳真）

頂呱呱攜手《女鬼橋2怨鬼樓》推出的「血腥聯名套餐」都只要179元。（頂呱呱提供／朱世凱台北傳真）

漢堡王推出以肉品包夾餡料的限定品項，包括「無麵包四層烤牛」、「無麵包雙層辣腿排」，單點159元起、套餐204元起。（漢堡王提供／朱世凱台北傳真）

SUBWAY「6吋青花椒烤雞腿堡」130元，套餐178元包括現烤餅乾及16oz飲料。（SUBWAY提供／朱世凱台北傳真）

餐飲業揮別疫情陰霾，買氣復甦衝勁同樣體現在速食店。為搶攻換季商機，品牌們不約而同推辣味餐點刺激舌尖，新品涵蓋炸雞、漢堡等，除了造型變化的小巧思，也有抽獎活動搶買氣。業者分析今年中秋連假，除了出國人潮，大部份民眾傾向在周遭區域內活動，讓街邊店業績爆發，人流比去年同期增加至少15％，外送業績也增長1成以上，十分樂觀看待本周雙十連假來臨。

原先就有販售辣味炸雞品項的麥當勞，這次選用道地大紅袍花椒推出「大紅袍香麻炸雞腿」，標榜香、麻、辛多層次風味，椒麻香氣會持續在口中綻放，24日前在 foodpanda、UberEats也推相關套餐，主餐搭副餐、飲料只要299元；若用歡樂送訂餐滿350元就送暖心杯墊。

頂呱呱中秋連假外送及線下來客都成長約3成，看好近來韓式風潮正夯，與電影《女鬼橋2怨鬼樓》聯名推「血腥套餐」再衝買氣，其中「大口撕肉餐」主打台式薄皮嫩雞及美味多汁滑嫩雞腿，微酸韓式風味洋釀醬點綴，讓外觀看上去更驚悚，帶來視覺味覺雙重刺激，15日前買聯名餐就送電影優惠券。

漢堡王推出的一系列無麵包肉肉堡，在中秋吃肉熱潮助攻下銷量相較去年多12％，不少女性都偏愛「無麵包雙層辣腿排」，訴求零澱粉需求且口感香辣帶勁；另品牌即日起也推「吃貨周年慶優惠券」，人氣餐點買一送一包括脆洋蔥牛肉堡等。

SUBWAY則推炭火香烤的大塊雞腿排配青花椒的「青花椒烤雞腿堡」，11月28日買相關套餐並搭可口可樂系列飲品即可抽獎，有機會帶走市值1萬4300元的小米電動滑板車；另單筆消費滿299元還送南韓大勢男星車銀優的明信片。