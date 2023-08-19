七夕情人節將至，屏縣府應景推出屏菸1936文化基地「放閃優惠」，22日當天遊客只要穿著情侶裝、並在園區內拍照打卡，即可獲常設展門票2人同行1人免費的超值優惠，歡迎有情人來屏菸一起見證愛情。

屏縣府指出，屏菸1936文化基地目前正展出「屏東菸葉館-複勳的金黃記憶」、「屏東客家館」、「屏東原民館」、「沉浸式體驗館-屏行宇宙」等4個特展，遊客可趁七夕情人節與情人一同穿著情侶裝到屏菸，一次解鎖4大展區。

文化處表示，不論是情侶或夫妻檔，凡於七夕當天著情侶裝入園，只要在園區內拍照打卡出示給售票人員，可享常設展買一送一門票優惠。

此外，暑假登場的漫威運動主題活動「英雄集結之漫威運動會」也推出加碼優惠，即日起至31日止，只要購買「英雄集結之漫威運動會」特展門票者，憑票根及手章，加購屏菸常設展門票1張，並追蹤、分享屏菸1936文化基地IG，即可獲國賓電影票1張，1天僅限2組，敬請把握機會。