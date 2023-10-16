不少人出國旅遊總忍不住大買特買，最後買到行李裝不下，一名網友好奇問，如果同行友人想借行李箱空間放東西，大家會不會借？結果問題一出，網友一面倒拒絕，「絕對不能借，有違禁品你就完了」，還有人分享同學就是因為亂借人放東西被關在泰國。

原PO日前在PTT發文，如果一起出國的朋友，開口借行李箱多餘的空間放東西，大家會不會借？原PO說如果是他，應該只會借給同住的家人，若是親戚或朋友，絕不出借。

貼文PO出後，網友幾乎一面倒支持不出借，認為到時出了問題，倒楣的是自己，「要很熟很熟才給借，不然他走私什麼東西你也不知道」、「第一次出國嗎？不要到時被塞違禁品，哭說不是你放的」、「要借可以，託運掛他的」、「絕對不能借，有違禁品你就完了」。

還有人分享恐怖經驗，「我同學就是這樣被抓夾帶毒品關在泰國QQ」、「記住出國、回國不要亂借行李箱或幫帶，別人一放毒品包裹進去，你這輩子直接被害死」；也有人表示，行李空間不可能外借，因為自己絕對會先塞滿，每次都不夠放。

根據毒品危害防制條例第4條規定，製造、運輸或販賣第三級毒品，處7年以上有期徒刑，得併科700萬元以下罰金。運輸第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1,500萬元以下罰金。

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