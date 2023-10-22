大陸一名女子到日本機場工作2個月，每天接觸各國旅客，她遇到台灣人都會開心地用中文對談，但她發現大部分的台灣人都當作聽不懂，反用英語回應，令她百思不得其解，「台灣規定出國旅遊不能講中文嗎？」貼文釣出台灣網友解釋，「就是不想被誤認為大陸人而已。」但也有人說，不是每個人都如此。

原PO近日在《小紅書》指出，在日本羽田機場工作2個月，遇到不少台灣觀光客，碰到台灣旅客讓她非常開心，用中文和對方溝通，但她發現多數的台灣人幾乎不講中文，不僅裝作聽不懂，還用英語回應，讓她一頭霧水，「這是什麼規定嗎？台灣規定出國旅遊不能講中文嗎？」

貼文引發網友熱議，「看人吧！不一定每個人都這樣」、「會不會剛好碰到只是拿台灣護照的ABC？」、「我遇到的聽到我說中文，還會用中文熱情回應我」、「妳說的狀況應該是少見？」

疑問釣出台灣人回應表示，在國外不用中文對談，怕被他人誤以為是大陸人，「沒別的原因或規定啊！就是不想被認為是大陸人而已」、「就不想被誤認是大陸人。」