家具百百種，不同設計、材質都會影響到價錢，而每個人在意的家具也都不一樣。有網友分享，近日到友人的新租屋處坐客，結果發現對方的家具雖然大多用平價的，但幾張桌子卻用的特別好，讓他好奇「大家也會有最要求的家具嗎？」

鄉民「legehdmc」今（18）日在PTT女板表示，近日到朋友的新租屋處作客，雖然坪數不大，大部分家具也都以平價居多，但幾張桌子卻明顯用的較好，如客廳的茶几是義大利設計師品牌，餐廳用的是實木餐桌，連書桌用的都是電動升降桌，質感明顯比其他家具都要高。

「legehdmc」透露，詢問後友人告知，不知為何就是對桌子情有獨鍾，會想特別買好一點的，但他自己卻沒有這種習慣，好奇詢問其他人「大家也會有最要求的家具嗎？」

其他人看完後紛紛喊「書桌兼電腦桌，很多時間待著，要用好」、「覺得椅子很重要」、「檜木茶桌」、「對坐這方面特別龜毛，所以椅子都買比較好的」、「書櫃、衣櫃、電腦椅」、「實用就是床墊，實用美觀兼具就是椅子，美觀就是燈具，風格靈魂就是雕塑和畫」。

不過大部分網友的首選幾乎都是床，接下來則是沙發，說「絕對是床墊，一天的疲勞都交給他了」、「床，睡不好一生糟，不要說貴就是好，但一定要找最合適的」、「床、其次是沙發」、「床跟沙發，躺著很重要啊」。