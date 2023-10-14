家人無條件的力挺與支持，讓家成為許多人的避風港，但其實如此親密的關係，有時候也會成為一種「絆腳石」。有網友透露，近日瞭解了移民到葡萄牙的方式，但因為父母都已年過70歲，不願意到這麼遠的地方，而他也無法就這樣拋下爸媽不管，讓他好奇問「會因為年邁的家人而先不移居國外嗎？」

鄉民「ssnopra」今（14）日在PTT女板表示，近日瞭解了移民葡萄牙的方式，發現其中一種方式相對簡單，只要被動收入達到一定的水準就可以進行申請，後續其他包括居住要求與通過葡萄牙語的A2級考試都不會太困難，讓他有點心動。

不過「ssnopra」提到，因為父母已年過70歲的關係，平常都是他在處理三餐及就醫等，根本無法長時間的拋下兩老到國外去，而父母又沒有意願到這麼遠的地方，無奈的他因此想知道其他人會怎麼做選擇。

許多網友看完後直言「家人不小心就out了不就難過死」、「預設選項是會，因為我跟爸媽沒有深仇大恨」、「與其想這些不如直接詢問父母，說不定你父母不想要你照顧」、「如果長輩是很獨立，平常會自己安排活動、不會太依賴你的情況，那就比較不會因為他們年邁而阻礙你移民的決定」。

但也有人說「不會，不管爸媽在不在還是有自己的人生要過…如果有機會就試試」、「我覺得留下來的前提是要你發自內心心甘情願，不是被情緒勒索親情綁架」、「葡萄牙很多都關了，要確定清楚很多轉永居說得很好聽，但真的辦要等超級久，要先有心理準備」。