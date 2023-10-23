臺中市刑警大日前掌握一名自稱幣商的吳姓犯嫌，涉嫌協助將詐欺集團騙得的詐欺贓款，以虛擬貨幣場外交易的方式，將贓款轉換為虛擬貨幣，再將該筆交易偽裝成係正當管道的換匯，以場外交易模式來規避警方查緝，警方透過層層追查，終於找到吳嫌落腳處，因吳嫌不敢將錢存在銀行，因此將758萬千元現鈔，放在床底當床墊直接睡在上面，讓員警看了相當傻眼。

警方根據被害人的匯款金流層層追查，在吳姓犯嫌家中，查扣高達新臺幣758萬餘元，警方發現吳嫌名下申辦數十家銀行帳戶，卻不敢將這些錢存入銀行之中，反將錢藏放在家中床底、衣櫃等處遭警方搜索查扣，成為協助洗錢的證物；吳嫌日前新北地檢署檢察官起訴在案。

吳嫌將「758萬千元鈔」當床墊，海賺現金躺著入睡。(戴志揚翻攝)

吳嫌將「758萬千元鈔」當床墊，海賺現金躺著入睡。(戴志揚翻攝)

警方表示，雖然虛擬貨幣有匿名性的特性，但也因為虛擬貨幣有「公開帳本」的特色，帳本是公開的也代表所有人都能看到每個帳戶、每筆資金的交易流向，反而成為犯罪事實的鐵證，無法遭到隱匿或銷毀。

臺中市政府警察局刑警大隊呼籲，虛擬通貨的開採、交易、電子錢包等行為具有匿名性和去中心化的特點，容易被不法之徒利用進行詐騙行為。警方呼籲，市民在進行虛擬通貨相關投資和交易時，一定要謹慎，尤其是不要輕信未經認證的幣商，進行場外交易，以免落入詐騙陷阱。