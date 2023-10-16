陳零九今（16日）與陳漢典、潘君侖、梁以辰、宋偉恩、本本及製作人郭方儒出席《百分之一相對論》試映記者會。他之前以8位數費用成為JPEX台灣區代言人，他今表示，「2周前去了調查局以證人身分接受調查，把我所知道的交由給檢方說明，整體狀況就是這樣」，他也表示不擔心將來被轉為被告，因為他已經把自己所知都告知檢方。

關於代言費8位數，他說僅收到部分費用，自己投資的費用就超過實收的代言費，「7月底結束合約，就是因為我們沒有收到全部款項，收到多少以公司回應為主」。

他今坦言，這次損失總資產15%，是詐騙受害者之一，目前的財務狀況？他說目前還可以，「沒有到周轉這麼嚴重，我還有潮牌、餐廳等副業。經過這件事，現在更知道投資風險需要控管，這件事造成名譽、精神上的損失，也因為這件事情，我之後想把專注力放在自己身上」。

他說，以後接代言會更小心，「金錢上的損失是其次，因為我知道金錢損失是有可能會發生的，我對虛擬貨幣充滿熱情，這不是不好的事情，是因為人為、詐騙受到影響，我對這樣影響比較失望」。

整起事件起因為，今年9月間，香港方面接獲民眾報案，指控投資JPEX卻拿不回錢，香港警方因此深入調查，之後JPEX被香港證監會點名「無牌經營」並示警，警方遂依詐欺罪偵辦，並逮捕10多人，涉及金額約60多億台幣，台灣方面也有不少受害者，金額總達數千萬元。