由陳零九、邱鋒澤共組的組合「九澤CP」，攜手與高胥崴、高有翔、吳昱廷、蔡承祐組成的新生代唱作男團「U：NUS」，組「限定暈船團」推派對感復古舞曲〈暈嗎〉。這次合作師弟團，九澤CP開心喊：「很有趣。」並笑說第一次練舞就感受到U：NUS的好體力，邱鋒澤坦言：「一開始就感受到年紀差距，暖身的時候我爆滿身汗，看其他人都好輕鬆。」

兩組團員們期盼未來再度聯手，還為此想了獨具氣勢的新團名「CPU」，陳零九笑喊：「電腦公司歡迎找我們代言。」邱鋒澤則興奮表示：「我們可以玩一些有點band的歌。」高胥崴盼團內實力更加提升：「到時就能和九澤前輩玩更多曲風。」

邱鋒澤也表示會有舞蹈挑戰的Reels釋出，邀歌迷們一起共襄盛舉：「跟我們一起暈吧。」吳昱廷補充說道：「真的會暈，整支舞晃頭晃了20多次以上。」期盼歌迷們一起cover，沈浸在洗腦舞曲中。