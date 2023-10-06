南韓啦啦隊女神李多慧加盟中職後，迅速獲得大批台灣民眾喜愛，超高的人氣也讓她獲得許多廣告代言，近日有韓國網友整理了名單後，引起韓國網友熱烈討論，相關貼文的點擊數已超過36萬次了。

一名韓國網友在韓國論壇以「去台灣後的啦啦隊李多慧拍攝的廣告，瞭解一下吧」為題發文，並整理了可口可樂、冰淇淋、全家便利商店、FILA、全國電子、韓式泡麵、手遊、連鎖手搖飲及三星的廣告內容，還提到李生日時，獲得台灣粉絲準備的「公車應援」，引起廣大討論。

相關內容讓部分韓國網友傻眼，驚呼「什麼情況？台灣沒有藝人嗎」、「啦啦隊除了直拍以外，沒有像演員或歌手有自己的作品，蠻好奇李多慧為什麼會這麼紅」。

此外，有韓國網友指出，看了李多慧來台灣的影片後，確實發現台灣當地啦啦隊的實力與李有差距，「這樣的話為什麼會想當啦啦隊呢？難道台灣『健全的男性消費』選擇很少嗎」，其他人則回答「AV的限制應該比韓國少吧？台灣還有AV展耶」，也有人解釋「這就是台灣跟韓國的不同點，台灣的啦啦隊比較像網紅一樣，還會有周邊產品」。

韓國啦啦隊女神安芝儇近日正式加盟中職台鋼雄鷹啦啦隊，明年也將登上中職場地表演應援，同樣被韓國網友提起。（合成圖／安芝儇 IG）

還有更多人留言讚「台灣朋友說，李多慧的外貌是台灣人的菜，如果以韓國來形容，大概是金泰希跟金喜善那個程度，那當然會大受歡迎」、「哇，國際品牌也有拍，真的是top等級了吧」、「這程度的話，買車為什麼要分60個月啊哈哈哈」、「難怪安芝儇明年也要去台灣」、「哇，安芝儇也會橫掃台灣廣告吧！」