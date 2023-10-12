「樂天女孩」巫苡萱今（12日）出席串燒品牌代言及一日店長活動，被問到韓國籍同事李多慧與一名高壯男子在街頭餵食水果，疑似熱戀中，巫苡萱表示因為太忙，還沒看到相關新聞，但她也解釋日常沒看過李多慧跟男性有太多互動，工作接送也多由球團的山G哥負責。

針對李多慧的緋聞，球團經紀人史丹利表示，「被拍的男方是李多慧的韓國經紀人，平常幫忙攝影及安排行程，戒指也並非對戒，她已經單身很久了，如果有好的對象，也歡迎大家介紹給她」。