汪小菲2021年底與大S（徐熙媛）結束10年婚姻，他9日凌晨與大陸網紅關立新連線直播，被問到對大S是「愛還是可憐」，他直言：「愛。不管怎麼樣那是我前妻，我不會放下她」，坦言心疼大S的身體不好。當對方提醒他，大S已與具俊曄結婚，他不假思索的說：「結他們的唄，跟我什麼關係？我不會跟她復婚。」沒過多久，又突然改口說：「那就再復婚嘛，不好嗎？」針對汪小菲在直播中所說的一切，大S經紀人稍早回應。

大S經紀人表示，「1、 汪小菲先生自離婚後數次私下向熙媛求復婚，均被熙媛明確拒絕；2、熙媛與歐巴婚姻關係和睦幸福，歐巴的畫展10月中即將於台北國際藝術博覽會展出；3、雖然雙方離婚了，徐媽為了小孩子的權益仍保持友善溝通，汪爸難得來台為汪爸盡點地主之宜，無須過度解讀。4、熙媛維權的信念很堅定，也相信司法可以還熙媛公道，請汪小菲先生別一邊詆毀熙媛一邊示愛，利用公眾媒體以『愛』之名，捏造不實，企圖干擾法庭審理。」

汪小菲直播結束後，有眼尖的網友發現，汪小菲立刻出現在其他美女直播間，並且大方地贈送禮物，網友忍不住吐槽，「哈哈哈哈這前後轉變真的很符合汪小菲的人設」、「他倒是一點也不避嫌啊，用主帳號刷禮物」、「他真的戲很多」。