劉以豪（左起）、渡邊直美、蘇達、小薰、撒基努一同亮相。（羅永銘攝）

劉以豪（左起）、蘇達、小薰、渡邊直美、撒基努求平安符。（羅永銘攝）

蘇達自導自演新片《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》，12日在霞海城隍廟舉行開鏡儀式，主演渡邊直美、劉以豪、黃瀞怡（小薰）、撒基努均出席，片中渡邊直美飾從小赴日本演藝圈闖盪的台灣人，劉以豪則是她的經紀人，問渡邊直美若現實中經紀人像劉以豪這麼帥氣，感覺會如何？她笑回：「我一定每天加倍努力工作。」

渡邊直美說劉以豪的角色設定，總是對藝人盡心盡力，本人也是很帥很溫暖，「大家都很貼心，但我跟他的戲份最多，排練時每次我要倒下去，他都會護住我的頭。」劉以豪表示，以往自己都是被經紀人照顧的，這次也因戲學習換位思考。

渡邊直美這次來台拍攝1個月，體驗到了台灣劇組的「放飯文化」，她說台灣劇組訂了10種便當供挑選，而且還都是熱的，通常在日本只有兩種便當可選。渡邊直美還提到，工作之餘有空想去夜市走走、想購物買台製器皿，不過因為大部分的拍攝場景都在山上，不知有無時間可逛。

小薰在片中演出山上的「柿子公主」，是渡邊直美的小學同學，要當導遊帶渡邊直美回到山上尋根，而蘇達是小薰的男友，同時擔任保鑣。撒基努則有形象大突破的演出，對劉以豪一見鍾情，主要的感情線、動作戲都落在他身上，他也透露自己正在為戲勤操小腿肌。

聊到演員群的組成，蘇達表示寫故事的時候，要找一個具份量的人降臨部落，最初就設定角色是渡邊直美，沒想到詢問對方時順利獲得首肯；劉以豪也是爽快接演，因為電影都是自己喜歡的元素，感覺跟大家一起合作很好玩；而小薰跟撒基努是合作過的老班底。