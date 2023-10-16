一名大陸網友日前於小紅書發佈貼文，稱其近期觀看多部懸疑殺人犯罪電影，其中多為真實殺人改編事件，而她將從觀影經驗中向網友介紹兇殺案的數種類型，分析一些保命小技巧。該文曝光後，迅速引發熱議，並有將近5萬人點讚收藏，認為一生受用；一名台灣資深員警昨（15）日接受簡單採訪，也認同個人的被害可能與生活模式有直接關係。

1、仇殺：與人為善，不與人結怨、不與傻瓜論長短，尤其心胸狹窄之人。

2、情殺：避開多角戀關係，避開思想偏激的人。

3、財殺：悶聲發大財、財不外露，注意提防人身保險受益者和遺產繼承人。

2、外出時盡量行走於有監控的道路，晚上盡量避免單獨出門，打車時緊務必傳訊息告知親友。另，回家後請一定關好門窗，不給陌生人開門，特別提防不懷好意的熟人，不單獨與這些人待一處。

3、勿沾染黃賭毒，黃賭毒是萬惡之源，身邊有這樣的朋友謹記提防，畢竟人一旦跨越道德的底線，大多數情況下可能任何事都能犯，被逼到絕路上隨時都會。

4、勿嘴賤，尤其不要問候別人父母和進行人身攻擊，很多臨時起意的凶殺或誤殺皆從嘴賤開始。

5、如果僥倖脫離危險，務必馬上報警，如遇蒙面的歹徒千萬不要揭開他的口罩，以免他犯案末遂卻怕身份暴露而殺人滅口。

6、自衛殺人不犯罪，因此面對危險情況可捶死歹徒，但切勿先打人，不然別人自衛殺你也是合法的。原Po也強調，一定範圍內先打人列入合法，捶死人可能構成防衛過當須承擔刑事責任，因此同時應謹慎防衛過當。

7、提防老實人、不要欺負老實人，有些人表面老實但私下卻一肚子壞水。另一些老實人平時面對別人謾罵仍能笑嘻嘻應對，最怕此類人內心的負能量積攢到一定程度失控爆發，且於爆發前甚至毫無徵兆。

8、身體素質要過硬，能把人放倒，放不倒至少培養「跑」的技能，遇到危險快跑！

一名台灣資深員警昨接受採訪並回應，一個人可能遇害的情境離不開三大因素，即情、仇、財，同時並顯見於職業、工作、就學、持家，以及休閒活動等因素。

員警指出，每個身份背景不同的人，將因角色所賦予的期望、社會結構及生活調適的不同，最終形成不一致的生活方式，不同的生活方式也直接決定暴露於被害危險情境的高低；是否常與犯罪特性之人接觸交往，也決定了個人被害的可能性。