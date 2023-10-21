彰化市有一個號稱全台最窄的待轉區，寬度僅有100公分，機車根本沒有辦法順利在該處等待紅燈，連日本特技車手「孤輪王」安倍優也前往該處朝聖，在待轉區內翹孤輪等紅燈；彰化警方看完影片後則表示，騎士涉及危險駕駛，可處3萬6千元以下罰鍰。

有「孤輪王」封號的安倍優，8月才在合歡山上挑戰「翹孤輪」的金氏世界紀錄，維持超過5小時的翹孤輪狀態，並連轉了2807圈，雖然最後因機車沒電落地，但仍成功創下新的世界紀錄。

近日安倍優透過臉書粉絲團、IG分享新影片，只見2名騎士行經一處待轉區停等紅燈，但因該待轉區寬度不足，機車超出待轉格，一名男子從騎樓旁走出「指揮交通」，騎士則根據指示「翹孤輪」，安倍優也嘲諷地說「這是我聽說的，聽說彰化人的機車技術是全台灣最高的…原來如此，是因為這個嗎？」

該影片瞬間引起網友瘋傳，僅2天就有超過2萬人點讚，還有超過2000則留言喊「交通部啊你們睡醒了嗎」、「偶是女生，抬不起來怎麼辦」、「世界跟不上台灣啦」、「看誰畫的叫他來停看看」。

其實，該待轉區位於彰化市中山路二段的一處路口，過去就曾因過於狹窄引發討論，目前已是重畫加寬後的狀態，但寬度仍只有100公分左右。對於瘋傳的翹孤輪影片，彰化警方則指出，2名騎士涉及危險駕駛，可處3萬6千元以下罰鍰；拍攝者及影片中的指揮者則涉及在道路上嬉戲，可處500元罰鍰。