日本東京都澀谷站周邊每逢萬聖夜前後均聚集大批狂歡人潮，澀谷區公所為防範民眾喝酒鬧事，從今晚至萬聖夜當天的部分時段，將禁止民眾在澀谷站周邊的道路上飲酒。

日本放送協會（NHK）、朝日電視台報導，澀谷區公所根據條例，今天至萬聖夜當天的31日期間，晚間6時至隔天清晨5時，將禁止民眾在澀谷站周邊的路上飲酒。

另外，澀谷區公所將要求澀谷站周邊的店家，在預料人潮最為洶湧的28日和31日，不要銷售酒類商品。

澀谷區公所的職員及警備人員等，今晚起將在路上巡邏呼籲民眾勿在路上喝酒，採取澀谷區至今在萬聖夜前後最大規模的警戒態勢。

今年的萬聖夜，是日本政府將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）降級為第5類傳染病（日本傳染病法的分類，等同一般流感）後的第一個萬聖夜。

大票年輕人和外國人等每年萬聖夜前的週末至萬聖夜當天常湧入澀谷站周邊狂歡，且頻頻因為喝酒而鬧事。

特別是COVID-19降級為第5類傳染病後，澀谷區公所認為有風險會出現比往年萬聖夜更嚴重的事端，決定加強警戒。（譯者：楊惟敬/核稿：李佩珊）1121027