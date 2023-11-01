台中市某區公所傳職場霸凌及言語性騷案！台中市議員吳呈賢1日指出，他接獲民眾投訴稱，公所A姓女職員涉被同事言語性騷，她向B姓課長申訴，非但沒獲得幫助，還遭職場霸凌，造成二度傷害；另B姓課長還被目睹咆嘯C姓主任，質疑不見公所啟動調查，且B仍安於現職。大雅區公所指出，由於當事人各說各話，已外聘委員進行調查。

市議員吳呈賢轉述投訴人說法指出，區公所一名聘僱A姓女職員日前遭同事言語性騷，經向上司B姓課長申訴，非但沒有獲得幫助，還遭受職場霸凌，造成她二度傷害求助身心科醫師，最後身心俱疲而離職，並決定對傷害她的同事及主管提告性騷擾及公然侮辱。

吳呈賢質疑，B姓課長對於下屬性騷案處理不當，造成被害人二次傷害；不料又涉對同事職場霸凌，導火線疑因普考人員報到。知情人士向他爆料指出，10月23日上午8時許，B姓課長打辦公室分機電話給C姓主任，以台語不斷咆哮「妳一個主任囂張什麼！」

不久即看到B姓課長怒氣沖沖，從1樓直奔2樓C姓主任辦公室，因C姓主任不在而撲空。B姓課長旋即又闖進隔壁主任祕書辦公室內，撞見C姓主任在跟主祕說話，B姓課長竟繼續當面咆哮，還辱罵C姓主任「惡人先告狀！」

知情人士打抱不平說，當時看到C姓主任身體不斷發抖，無法控制哭泣，事隔多日，不見公所啟動調查，涉嫌職場霸凌的B姓課長仍安於現職，上班氣氛非常低迷，如同烏雲壟罩，讓他覺得工作環境非常不安全。

吳呈賢表示，據他了解，區公所已聘外部委員進行性騷及職場霸凌調查，人事處也將C姓主任調離現職，但對於涉案的B姓課長，民政局至今沒有任何動作，其他員工對此憤憤不平。

對此，區長表示，關於言語性騷及職場霸凌疑雲，由於當事人各說各話，已外聘兩名委員啟動調查；至於C姓主任是否已調離現職，她僅說，人事均由人事處一條鞭處理，因一早就出來跑行程，目前不確定C姓主任是否已調離現職，要再進行了解。

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