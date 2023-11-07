台中新社花海暨國際花毯節將於11日盛大登場。（江啟臣服務處提供）

台中新社花海暨國際花毯節將於11日盛大登場，立委江啟臣前往會場關心進度。（江啟臣服務處提供）

台中新社花海暨國際花毯節將於11日盛大登場，由中央及地方聯手斥資1.5億經費打造，立委江啟臣7日邀農業部前往現場關心進度。江啟臣指出，過去新社花海創造經濟效益，疫情前每屆都有超過百萬人次造訪，今年為疫後首度合體亮相，預估帶動200萬旅遊人次，將創造逾12億元農業經濟效益。

江啟臣表示，新社花海是台中山城區的大事，近20年招牌，已成為民眾對新社地區另一個印象，過去2年因新冠肺炎疫情，中央停辦花海，台中市府曾單獨舉辦國際花毯節，但缺少中央的合作，賞花民眾覺得意猶未盡。今年初他要求市府提早規畫國際花毯節活動，協調借用農業部種苗場土地，復辦新社花海，終於促成今日一片花海美景。

江啟臣說，過去新社花海創造的經濟效益，除整合地區旅遊資源，農產資訊，串聯花海景觀區及在地休閒景點，在疫情前，每屆都有超過百萬名遊客造訪，今年也預估帶動200萬旅遊人次，創造超過12億元的農業經濟效益。

農業部次長陳添壽指出，新社花海已進入收尾階段，會努力做好準備，歡迎大家前來欣賞美麗的花海景觀。種苗繁殖改良場場長張定霖表示，本次農業部與台中市府總共投入1.5億經費，預計會有400萬株花卉在展覽期間陸續盛開，包含向日葵、波斯菊等多種花卉。

新社花海暨台中國際花毯節將於11月11日至12月3日，為期23日，活動基地面積約52.5公頃，台中市府規畫交通運輸，設置公車接駁站，平日3線接駁車、假日5線接駁車，另設置停車區，可停放大型車輛、小型車、攤商停車、身障與親子及機車。

台中市農業局也規畫許多農產品行銷活動，平日辦理 DIY活動及音樂表演增加現場氣氛；假日辦理農產品促銷活動、農產品嚐活動及樂團表演，農產抽獎活動共120份，包括消費滿300元贈摸彩券抽好禮100份，以及填滿意度問卷抽好禮20份。