台中市議員張芬郁等人遞交陳情書給交通局長葉昭甫，為客運駕駛請命。(林欣儀攝)

台中四方電巴10月傳出積欠薪資導致罷駛，交通局決定收回其13條路權，並進行後續路線評選，市議員張家銨憂心未來恐發生無業不願接收冷門路線的情況，導致民眾權益受損；另議員張芬郁等人則認為，市府宣布11月起調高公車基本里程運價，應將錢用在為駕駛調薪等事項，解決人力問題。

台中市議會7日進行交通地政業務質詢，針對四方電巴罷駛後續，張家銨說，交通局決定收回四方電巴路權，未來這些路線多久能恢復正常行駛？因部分路線經過海線地區，她也憂心部分冷門路線恐會出現沒業者願意接手的窘況。

交通局長葉昭甫表示，目前四方持有的17條路線都由其他業者代駛，執行率約4成，該公司積欠駕駛的薪資尚未處理，且2處停車場都已遭斷水斷電及停止營運；路權收回有一定程序要走，將再公告徵求後續經營者，務求讓每條路線都有業者經營。

市議員張芬郁、陳雅惠、陳淑華、陳俞融、謝家宜、蕭隆澤等人聯合質詢指出，交通局為反映客運業者經營成本，日前宣布調高營運成本為每公里48.01元、基本里程運價則調為1人次22.697元，同時要求業者將增加的收入用來幫駕駛加薪，此承諾能否真正兌現？

張芬郁說，目前雙北、桃園及新竹的客運都幫駕駛加薪，台中市的駕駛還未收到相關資訊，交通局提高運價並給予業者補貼，盼藉此讓駕駛獲得加薪，但是否具有約束力待觀察，要求交通局在業者無法履行加薪承諾時停止撥付價差補貼款。

張芬郁等人代表客運駕駛遞交陳情書給葉昭甫，她強調，台中市今年5月公車搭乘人次約760.6萬，過了暑假、到9月降至656.2萬人次，顯示減班情況已造成公車人口流失，要求交通局真正解決駕駛荒問題。

葉昭甫表示，各家業者會視各自情況提出加薪作法，目前都在盤點中，未來將對外說明調薪結果；交通局會檢討駕駛員額不足的問題，並透過調整勞動條件等方式，盼讓大客車駕駛回流到市區客運。