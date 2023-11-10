高雄市左營區翠華路上一輛自小貨車今天下午不明原因自撞分隔島，駕駛林姓男子當場無呼吸心跳。（警方提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市左營區翠華路上一輛自小貨車今天下午不明原因自撞分隔島，駕駛林姓男子當場無呼吸心跳，警方獲報趕往現場，先協助救護人員將林男安全帶解下後，再以救護車送醫急救，經目測林男無明顯外傷，肇事原因深入了解中。

左營分局交通分隊於今天下午1時19分許，接獲通報指在左營區翠華路上有交通事故發生，立即派員前往處理。

警方到達現場了解，46歲林姓男子駕駛自小貨車，沿翠華路外快車道南往北（往崇德路方向）直行行駛，因不明原因自撞分隔島肇事，林男當場失去生命跡象。

員警迅速趕到現場後，先協助救護人員將林男安全帶解下，再緊急送榮總醫院急救，警方並於肇事現場測繪、蒐證，並派員疏導車流，有關肇事責任，將陳報交通大隊判定。

不過林男最後仍搶救不治，警方根據醫師轉述，林男很可能在發生自撞前一刻就已停止呼吸心跳，不過真正死因及事故原因仍待深入釐清。

左營分局呼籲駕駛人，若身體不適請避免開車，以維自身與其他用路人的安全。行車途中如遇身體不適，應放開油門減緩速度，緊握方向盤、啟動危險警告燈，讓車輛逐漸滑至路肩，並在車輛後方50至100公尺處豎立車輛故障標誌警示後方來車。