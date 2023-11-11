雅豐不動產團隊7年前開始舉辦「雅豐盃慈善公益健走」，只要1人參加、該企業就捐出100元做公益，去年活動相當熱鬧。(主辦單位提供)

雅豐不動產團隊7年前開始舉辦「雅豐盃慈善公益健走」，只要1人參加、該企業就捐出100元做公益，去年活動相當熱鬧。(主辦單位提供)

秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，深耕台中的雅豐不動產團隊7年前開始舉辦「雅豐盃慈善公益健走」，只要1人參加、該企業就捐出100元做公益，至今已捐超過200萬元，今年活動將於12月24日在潭子區僑忠國小登場，立法委員楊瓊瓔說，免費走路還能摸彩、做公益，呼籲大家相揪參加。

「雅豐盃慈善公益健走」7年前開始舉辦，期間因疫情暫停1年，雅豐不動產團隊總經理紀樹能說，透過活動盼將愛與希望擴及到身邊所有人，也藉此拋磚引玉，讓更多人關心社會上的弱勢族群；每年活動都是在12月24日，除了配合耶誕節，更因自己母親紀陳英鳳的生日是12月25日，希望透過善循環達到雙贏、三贏。

楊瓊瓔說，台灣有暖壽的習俗，雅豐舉辦的公益健走是不一樣的生日派對；該企業展現台灣人的精神，成立20年來呈萬倍成長，且將健走活動轉換為公益，捐款幫助弱勢學生獎助學金及社會福利，貢獻自己的力量讓大家看到。

雅豐指出，今年活動有3大亮點，分別為民眾報名參加健走，公司就捐出100元做公益，款項將捐作潭子、豐原、神岡、大雅等地區學校清寒營養午餐、獎助學金及中低收入急難救助金；第2大亮點則是結合ESG企業永續理念，合併舉辦低碳園遊會及耶誕裝扮比賽；第3是合併舉辦繪畫比賽。

今年「雅豐盃慈善公益健走」將於12月24日早上8點展開，預計從僑忠國小出發，沿途經率空廊道並抵達滑板場後折返，來回約5公里，紀樹能說，目標為6000人一起健走，目前已有約1500人報名，參加者還有機會抽中伴唱機、綠能電動機車或液晶電視等大獎。