台鐵明年元旦公司化，297名司機員參加升資考試，6、7日部分列車停駛，引發人力不足的疑慮，交通部長王國材今表示，台鐵局長杜微在全國與員工座談，判斷沒有這麼多人提早離開。台鐵產業工會指出，今年台鐵人力缺口達2775人，可預期明年將有員工離職潮，交通部與台鐵局應嚴肅正視，且王國材與杜微也應針對此次停駛向民眾道歉。

台鐵產業工會指出，據台鐵統計今年台鐵人力缺口共2775人，包括運務段740人、車班44人、機務433人、機廠560人、電力股89人、電務段99人、工務段810人；2020年至2022年共994人離職，包括運務200人、工務152人、機務297人、電務138人、其他207人。

台鐵產業工會發布聲明表示，考試院舉辦考試是有計畫執行，不應問責於員工，尚未面對公司化離退衝擊就出現停駛，凸顯交通部、台鐵局「調度」與「人力」問題，導致僅是舉辦考試就造成機關停擺，影響交通，員工與民眾都受害。台鐵產工指出，人力問題肇因於台鐵長期疏於對預備人力規畫，難以面對任何天災、戰爭事變等突發狀況，作為國家基礎設施，不論在民生或國安考量，交通部與台鐵局都缺乏長遠規劃，王國材還有臉說影響最小，根本不該出現「因為員工考試讓民眾權益受損」王國材須付最大責任。

台鐵產工表示，這是又一次讓民眾對台鐵失望，更讓員工難以對公司抱以期待，明年1月預期將有員工離退潮，交通部與台鐵局應嚴肅面對此次停駛事件。王國材應對此次停駛事件對旅客與員工道歉，並要求台鐵局提出含預備人力的人力補充計畫。