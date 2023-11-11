台鐵南區工程處加油站63歲洪姓男員工，今年（112年）6月1日深夜被發現遇害身亡，警方鎖定同為台鐵員工的56歲林姓男子犯案，隔天警方前往抓人時，林男畏罪想從透天頂樓逃跑，不慎從4樓墜落到2樓，腳受傷骨折送醫治療。時隔半年，林男傷勢已痊癒，檢方昨（11日）依殺人罪嫌聲押獲准。

據了解，洪男在台鐵左營機務分段任職柴油加油設備站員工，林男是負責號誌的員工，兩邊工作地點相隔30公尺，雖然負責不同項目，但平常還是有接觸，有知情人士指出，雙方經常爆發發生口角，疑似早已不和。

今年6月1日晚間11時許，洪男家人等不到他返家感到怪異，下午4時許就下班，怎麼都還沒見到人，打手機也未接，感到十分憂心，便請洪男同事到其辦公室查看，不料，同事進到辦公室時，驚見洪男倒臥血泊，口角還流血，嚇得趕緊報案求助。

台鐵南區工程處加油站洪姓男員工遇害身亡。（翻攝照片）

洪男被緊急送醫時已無生命跡象，最後仍宣告傷重不治。轄區鐵路警察局高雄分局獲報到場封鎖現場調查，高雄市警鑑識中心漏夜採證，發現屋內無打鬥痕跡，但有大量血跡，經採證，發現有林男指紋以及清潔劑，辦公室發現疑似犯案用鐵條，調閱附近監視器時，有拍到林男當天多次進出洪男辦公室，研判林男涉嫌重大。

警方循線前往林男在仁武區的透天住家逮人，但林男不配合開門接受調查，反而從頂樓逃逸，逃了約4間連棟透天厝後，不慎失足從4樓墜落到2樓平台，受困在建築物間，消防隊獲報到場，將腿部骨折的林男送醫治療，林男就醫期間仍否認犯案。

據悉，洪男遇害時間研判是上午9至10時間，林男當天也有正常上下班，舉止與平常無異，還多次進出辦公室試圖用清潔劑滅證，而為何洪男遇害為何直到深夜才被發現，據了解，因為該園區幅員廣大，再加上柴油設備站僅洪男一人值班，沒有其他同事。