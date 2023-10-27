日本前首相福田康夫，因本月「日中和平友好條約」締結45週年訪問中國，期間會晤中國國家副主席韓正，並於昨天強調日中領袖有必要盡早舉行會談。

TBS電視台報導，福田康夫昨天在北京受訪時表示為了改善日中關係，「領導者之間交流是理所當然的」，同時稱「領袖之間有責任要互相理解」，強調日本首相岸田文雄與中國國家主席習近平有必要盡早舉行會談。

日本放送協會（NHK）報導，配合「日中和平友好條約」本月生效45週年，福田康夫訪問北京並於25日會晤中國國家副主席韓正。

福田康夫昨天稱跟韓正舉行將近1個小時的會談時，韓正指出「就拉近國民之間的距離而言，文化交流很有意義」。而雙方就推動文化交流達成共識。

日本共同社報導，日相岸田於2021年10月上任後，僅跟中國國家主席習近平舉行過一次電話會談，以及2022年11月在泰國進行過一次實體會談。（譯者：楊惟敬/核稿：陳昱婷）1121027