聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）即將在杜拜登場，而與會的近200國目前尚未達成任何協議，在阿布達比舉行為期2天的預備會議並未取得任何重大突破。

法新社報導，約70名部長昨天和今天在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比奢華的酋長皇宮飯店（Emirates Palace）舉行會談，試圖在11月底的聯合國氣候峰會登場前敲定細節。這將是自2015年達成具里程碑意義的巴黎協定以來最重要的一場氣候會議。

法國能源部長帕妮兒魯納歇（Agnes Pannier-Runacher）今天在未達成協議的會談結束前告訴法新社：「目前的主要焦點，顯然是為受氣候變遷影響的較貧窮國家設立損失和損害基金。」

10月中旬的前一輪談判也以失敗告終，各國代表預計11月3日至5日在阿布達比舉行更多會談。

參與本週會談的埃及代表納斯爾（Mohamed Nasr）說，各方對「近80%的文本內容」已達成共識，但有一名不具名的非洲談判代表說，「真正的角力戰」將在COP28上演。

各國同意設立專門基金，以幫助脆弱國家應對氣候帶來的「損失與損害」，是去年在埃及舉行COP27所取得的重大成果，但將細節留待日後敲定。

德國氣候談判代表摩根（Jennifer Morgan）說：「我覺得會中展現很多誠意，以及建設性參與和大辯論，並試圖找到解決方案。」她也承認「未來28天仍有許多工作要做」。

今年舉行的一連串會談試圖就結構、受益國和捐助國等基本原則達成共識，這對主張中國也應該出錢的富國來說是個關鍵問題。

一名不具名的歐洲談判代表表示：「我們原本再一兩天就能達成協議。」

然而一些分歧導致目前仍無突破性進展，包括受益者問題。

這名談判代表說：「如果中國是潛在受益者，美國就不想投入一分錢。」

路透社報導，兩名美國官員和另一名知情人士透露，美國總統拜登不太可能出席11月30日至12月2日舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議。

他們說，拜登的行程安排尚未確定，仍可能出現變化，且還未做出正式宣布。兩名官員表示，目前尚未做出最終決定。

白宮則說，目前沒有關於拜登出訪計畫的最新消息。