法新社報導，這是以色列與哈瑪斯（Hamas）開戰以來，布林肯首次訪問安卡拉。土耳其街頭和總統府都充斥對以色列和西方國家的不滿與憤怒。

昨天，布林肯（Antony Blinken）抵達土國東南部美軍印吉利克空軍基地（Incirlik Air Base）前數小時，土耳其警方才發射催淚瓦斯與高壓水砲，驅散在基地外舉行支持巴勒斯坦示威活動的民眾。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天也前往土國偏遠的東北部地區，似乎是刻意冷落華盛頓的最高階外交官。

事實上，就算以色列沒有轟炸加薩走廊，並擴大旨在消滅哈瑪斯的地面行動，布林肯與土國外長費丹（Hakan Fidan）的閉門會談也是困難重重。

哈瑪斯治理下的加薩走廊衛生部表示，在持續超過4週的加薩戰爭中，已有超過萬人喪生，其中大部分是平民。

這場戰爭可能對華盛頓與安卡拉的關係產生重大影響。土耳其是北大西洋公約組織（NATO）成員國，在中東問題上立場強硬，一向認為中東地區的衝突和其利害相關，美國則迫切希望土國國會批准允許瑞典加入北約的法案。

布林肯在中東進行旋風式訪問，包括昨日前往約旦河西岸，與巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）主席阿巴斯（Mahmud Abbas）會面。

布林肯正面臨阿拉伯國家一致要求以色列與哈瑪斯立即停火的聲浪，他一方面重申美國支持以色列的立場，同時試圖向中東地區的各方保證，華盛頓正致力減輕人道主義災難。

艾爾段昨天宣布，身為獨立巴勒斯坦國的支持者，「土耳其有責任」立即終止暴力。

他說，安卡拉正與地區盟友「幕後合作」，以確保人道主義援助源源不絕地進入加薩走廊。他也已召回駐以色列大使，並中斷與以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的聯繫，以抗議加薩走廊的殺戮事件。

他上月表示：「那些為俄烏戰爭中喪生平民流下鱷魚眼淚的人，現在正靜靜地看著數千名（巴勒斯坦）無辜兒童被殺害。」