日本與英國今天在日本東京舉行外交及國防部長級會議（2加2會談），確認將在安全保障層面強化合作。英方重申，即使歐洲及中東發生戰亂，但重視印度太平洋的決心完全沒有改變。

日本富士新聞網報導，日本外務大臣上川陽子在會談上說，日英在歐洲及亞洲都是雙方最緊密的安保夥伴，為維持及強化基於法治的自由且開放國際秩序，希望更進一步強化日英間合作。

日本防衛大臣木原稔說，全球安全保障環境每天都在變化且更為嚴峻，在這種情況下，日本正致力從根本強化包括反擊能力在內的防衛力量。

木原說，日本與英國在亞洲及歐洲互為最緊密的安保夥伴，希望進一步深化合作。

英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）提到「日英防衛合作可回溯到1902年」，觸及了兩國在日本明治時代簽署的日英同盟，希望雙方能就在更為擴大及強化安保領域的夥伴關係進行討論。

夏普斯還談到目前全球情勢說，雖然歐洲發生戰爭，中東也突發戰亂，但英國重視印度太平洋的決心完全沒有改變。

日英時隔6年再度舉行2加2會談，兩國今年5月簽署領袖間有關戰略夥伴關係的「廣島協議」（Hiroshima Accord），被評價為「事實上的日英同盟復活」。

今天的2加2會談上也考量到因應中國等國，確認「自由且開放的印度太平洋」的重要性，並將針對廣島協議展開後續作業。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1121107