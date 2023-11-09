日本與英國7日在東京舉行外長及防長「2＋2會談」，會後發布聯合聲明，呼籲和平解決台海議題，並支持台灣有意義參與國際組織。外交部今天表示，台海和平穩定是印太區域安全與繁榮的關鍵，外交部歡迎國際社會採取任何有助維護台海和平的作為。

外交部發言人劉永健指出，日本外長上川陽子、防長木原稔與英國外長柯維立、防長夏普斯11月7日在東京舉行外長及防長「2＋2會談」，會後發布聯合聲明重申台海和平穩定對國際社會安全與繁榮不可或缺，呼籲和平解決台海議題，並支持台灣有意義參與國際組織，外交部對此表達誠摯歡迎及感謝。

他說，此次日英「2＋2會談」聯合聲明再度表明強烈反對任何企圖以武力或脅迫手段片面改變現狀的行為，並對東海及南海情勢表達憂慮，呼籲各方海事主張均須遵守「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）的規定。

劉永健重申，台灣身為民主國家陣營的一員，今後也將持續與美、日及歐盟等理念相近國家加強合作，共同致力守護國際社會的民主、自由及和平。