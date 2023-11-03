日本外務大臣上川陽子今天訪問以色列，並跟以國外交部長柯恩（Eli Cohen）舉行會談，之後將在約旦河西岸會晤巴勒斯坦自治政府外長，預料藉一系列會談呼籲各方暫停戰鬥。

日本放送協會（NHK）報導，上川11月2日到5日訪問以色列及約旦等地，她是巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）10月7日襲擊以色列後，首度訪問以色列與巴勒斯坦的日本閣員。

上川今天與柯恩舉行大約40分鐘的會談，稱哈瑪斯的襲擊為「恐怖攻擊」，並譴責哈瑪斯攻擊及綁架平民等行徑，柯恩則感謝日本對以色列的支持。

會談的詳細內容尚未對外公布，但根據推測，兩國外長都理解以色列有權根據國際法保護國家以及人民。

不過隨著加薩走廊（Gaza Strip）的平民死亡人數持續攀升，上川可能也已經傳達，基於人道目的有必要暫時停止戰鬥並遵守國際人道法等訊息。

上川之後將前往約旦河西岸（West Bank）的雷馬拉（Ramallah），與巴勒斯坦自治政府外交部長馬里奇（Riyad al-Maliki）會談，針對早日平息事態並改善加薩走廊人道狀況等相關合作議題交換意見。