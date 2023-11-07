美國國務卿布林肯今天表示，華盛頓正「非常積極」致力大幅增加運抵加薩受困平民的援助，土耳其外交部長費丹則要求來訪的布林肯支持以色列與哈瑪斯戰爭「立即停火」。

法新社報導，布林肯在安卡拉與土國外長費丹（Hakan Fidan）舉行2個半小時的一對一會談，雙方討論重點是如何減少以色列與哈瑪斯戰爭造成的人道主義傷亡。

布林肯在登上前往日本的飛機前告訴媒體記者：「正如我先前所說，我們正非常積極致力讓更多人道主義援助進入加薩走廊，我們有非常具體的方法可以做到這一點。」

他說，「我認為我們將在未來幾天看到援助規模大幅擴大」，但未說明細節。

土耳其外交消息人士則透露，費丹敦促布林肯支持以色列與哈瑪斯戰爭「立即」停火。

消息人士表示，費丹「要求加薩立即停火」，還說雙方同意「需要避免加薩平民受到傷害」。（譯者：施施/核稿：陳政一）1121106