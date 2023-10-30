中國外長王毅結束訪美，卻仍不願敲定中國領導人習近平11月是否出席舊金山亞太經濟合作會議（APEC）；分析認為北京方面希望利用手中的籌碼迫使華盛頓在其關切的議題上做出更多讓步。

美國之音29日報導，王毅28日結束訪美，在華盛頓3天訪問中，與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）舉行兩輪會談，涵蓋了美中關係和國際事務中的幾乎所有熱點議題。

王毅還與美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）進行1個多小時的討論，涉及保持雙邊戰略溝通管道，並開展更多高層外交活動，包括共同努力促成美國總統拜登（Joe Biden）與習近平11月在舊金山亞太經濟合作會議領袖峰會會晤。

拜登還在白宮與王毅舉行了1個小時的會談；但中國迄今仍不願確認習近平是否將親自出席APEC峰會並與拜登舉行雙邊會談。

王毅在美國時重申，「『通往舊金山』不會是一馬平川（平順），不能靠『自動駕駛』。雙方要切實『重回峇里島』，把兩國元首的共識真正落到實處，排除干擾，克服障礙，增進共識，積累成果」。

根據美國之音，美國國務院前亞太副助理國務卿華自強（Rick Waters）說，與習近平舉行高峰會談的價值在於可以利用其在中國體制內的絕對權威實現某個政策目標。

美國前中央情報局中國軍事問題高級專家韋德寧（Dennis Wilder）說，北京在從拜登政府那裡得到最大讓步之前不會對「拜習會」鬆口。

華府「捍衛民主基金會」資深中國研究員辛格頓（Craig Singleton）也表示，習近平不確認是否出席舊金山的APEC峰會是北京的一個策略，即主導話語權，將華盛頓置於北京的偏好之下。

中國官媒環球時報10月28日報導王毅訪美行時，曾引述美國學者費佛（John Feffer）看法，指美國需要向中國伸出某種橄欖枝，可能是取消對中國商品徵收的關稅或減少貿易處罰，特別是對出口到中國的高科技產品，包括電腦晶片。

報導表示，另有分析人士認為，北京也希望得到拜登政府在台灣問題上的明確保證，在台灣明年1月總統大選到來之際宣布其支持「一個中國」的立場。

分析也指出，當前北京應有充分意願促成「拜習會」，因這能夠為習近平提供一個契機，展示中國願意把美中緊張放在一邊，提振外國企業對中國的信心，且習近平也可以向中國民眾展示他作為可以與美國總統比肩的世界最高地位的領袖地位。（編輯：唐佩君/張淑伶）1121030