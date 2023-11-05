第六屆中國國際進口博覽會（進博會）5日於上海登場，大陸國務院總理李強於開幕式上致詞表示，推進制度性開放是中國擴大高水準對外開放的重要舉措，中國將進一步放寬市場准入，依法保護外商投資權益。他也說，中國堅決反對單邊主義、保護主義，堅定維護多邊貿易體制的權威性和有效性。

李強表示，經濟全球化是歷史大勢、人心所向，開放合作、互利共贏是最明智的選擇，但放眼於當今世界百年未有之大變局加速演進，世界經濟復甦動力不足，經濟全球化正遭遇逆流，「我們真誠希望與世界各國一道，在開放的大舞台上相向而行、相互成就」。

他強調，要奏響經濟全球化的大合唱，以更富建設性的姿態，一起把全球市場的蛋糕做大，把全球共享的機制做實，把全球合作的方式做活，在雙向多維的開放中成人達己，推動開放型的世界經濟行穩致遠。

李強提到，今年是改革開放45周年，不管世界風雲如何變化，中國對外開放的腳步從未停頓，同世界分享發展機遇的決心從未改變。他說，中國對外開放的大門越開越大，開放的廣度、深度不斷拓展，中國通過開放不僅發展了自己，也更造福了世界。

李強指出，中國一直樂於分享中國市場的機遇，將積極擴大進口，推動貨物貿易和服務貿易協調發展，實施全國版和自貿區版跨境服務貿易負面清單，支持外貿業態模式創新，大力發展數位貿易。未來5年，中國貨物和服務貿易進口額，有望累計達到17兆美元，持續為世界創造巨大的市場紅利。

李強提及，中國將持續推進規則對接更好的開放，推進制度性開放是中國擴大高水準對外開放的重要舉措；中國將擴大面向全球的高標準自由貿易區網絡，並進一步放寬市場准入，落實好全面取消製造業領域外資准入限制等相關政策，依法保護外商投資權益，持續營造市場化、法制化、國際化的營商環境。

他也強調，中國將持續推進包容共享更強的開放，以世貿組織為核心的多邊貿易體制是經濟全球化和自由貿易的基石，也是促進世界經濟穩定復甦的重要保障。他說，「中國將始終站在歷史正確的一邊，遵循時代進步的邏輯，堅決反對單邊主義、保護主義，堅定維護多邊貿易體制的權威性和有效性，全面深入參與世貿組織改革，支持投資便利化協定早日生效」。

他提及，中國將堅定不移促進全球產業鏈供應鏈的穩定，推動形成更有利於深化開放合作、消除非經濟因素干擾的國際共識的規則、準則。