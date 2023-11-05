第六屆中國國際進口博覽會（進博會）5日開幕，大陸國家主席習近平向大會致信，並由大陸國務院副總理何立峰宣讀。習近平表示，當前世界經濟復甦動力不足，需要各國同舟共濟、共謀發展。中國將將堅定推進高水準開放，持續推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

習近平於信中指出，2018年以來，進博會成功舉辦五屆，依托中國大市場優勢，發揮國際採購、投資促進、人文交流、開放合作平台功能，對加快構建新發展格局和推動世界經濟發展作出了積極貢獻。

習近平說，當前，世界經濟復甦動力不足，需要各國同舟共濟、共謀發展。他強調，中國將始終是世界發展的重要機遇，將堅定推進高水準開放，持續推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

習近平表示，希望進博會加快提升構建新發展格局的窗口功能，以中國新發展為世界提供新機遇；充分發揮推動高水準開放的平台作用，讓中國大市場成為世界共享的大市場；更好提供全球共享的國際公共產品服務，助力推動構建開放型世界經濟，讓合作共贏惠及世界。

第六屆中國國際進口博覽會今日在上海市開幕，主題為「新時代，共享未來」，由大陸商務部和上海市政府主辦。