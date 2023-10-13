49歲李李仁在《周處除三害》中飾演強悍警探，跟阮經天飾演的惡徒展開多場動作對決，為了逮捕對方，就連眼睛被戳瞎、腳踝骨折也面不改色。李李仁接受時報周刊CTWANT專訪時，就坦承自己為了拍攝吃足苦頭，半開玩笑半認真地說：「跟小天（阮經天）打架真的好痛，我光訓練過程就在復健。」

李李仁跟阮經天在《周處除三害》上演生死對決。（圖／一種態度電影提供）

李李仁透露跟阮經天對打、練習都要打滿兩個小時，每次都好想說「好了不要再練了！」（圖／趙文彬攝）

李李仁透露自己光是訓練期間，就覺得體力負擔極大，每次跟阮經天對打、練習都是足足打滿兩個小時，「我都好想跟他說好了，不要再練了！」阮經天則笑回：「難得可以免費跟武行練習，當然要多練一點啊！」片中兩人有多場生死追逐戰，導演黃精甫就要求他們，「要像野獸般地奔跑，才可以說服觀眾。」每場都是卯足全力的衝刺跑。

李李仁坦承拍攝期間壓力極大，自己非常逞強。（圖／趙文彬攝）

李李仁（左起）、阮經天、王淨在片中情緒很沉重，但私下聊起天來十分歡樂。（圖／趙文彬攝）

李李仁坦承拍攝期間壓力極大，電影裡的奔跑戲跟跑半馬（21公里）沒兩樣，「拍這部戲算是我逞強的時候，我沒那麼愛拍打戲，拍的時候都會害怕，不知道自己撐不撐得過。」他打趣說感謝阮經天放他一馬，還特地借他防護衣保護身體，「真的要謝謝他對我很好，我知道如果他卯起來，我絕對會累死。」