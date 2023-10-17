2018年台北市美麗華大直影城設備故障，5個影廳同時無法播放電影，放映部林姓前經理被控搞鬼，檢方依妨害電腦使用罪起訴，最高法院駁回檢方上訴，認定沒有證據證明林侵入、破壞電腦設備，判林無罪確定。

檢方起訴，林男是美麗華影城的放映部經理，負責放映部之設備採購、營業運作及系統維護等工作，後來因集團經營糾紛，而終止其派任「美麗華影城」之任務，林以軟體，連線至「美麗華影城」可對各影廳放映設備執行指令之系統，輸入其因派任於美麗華影城期間所取得之帳號、密碼。

檢方指控，林登入5 影廳之放映設備系統，並刪除、修改內存參數，致「美麗華影城」第1 、3 、5 、6 、9 廳放映設備，因無法存取檔案文件，致無法正常播放電影，亦無法以重新開機之平常方式排除故障而被迫停止營業。

法院開庭時，林男否認犯案，辯稱他登入的帳號與證據顯示的帳號並不一樣，他從未以檢調所指控的帳號登入過電腦，且於在職期間不知道有此一特定帳號，一審及二審審理後認為，檢方舉證不足，因無法證明犯案，判林無罪，檢提上訴，最高法院判決駁回。