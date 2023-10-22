捷運汐東線本周公告招標，之前系統是否一車到底，已引起議員關心。台北市議員擔憂，汐東線採LRRT中運量自動駕駛系統，乘載人數過低，恐無法滿足民眾需求，並讓東湖交通情況惡化。

國民黨議員李明賢指出，汐東線採LRRT中運量自動駕駛系統，每車可搭載530人，載客數和車速都類似於輕軌，擔憂是否能夠滿足民眾需求。

民進黨議員何孟樺則喊話，新北市政府必須提出交維計畫，避免東湖民眾原就飽受塞車之苦，汐東線動工後又更加雪上加霜。