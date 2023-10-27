桃園市警察局今年2月起於交通事故登記聯單中導入QR碼連結，即時導引民眾線上申辦，再由業務承辦人直接於線上審核、管控申辦作業，根據統計，線上申請比率從55.6％上升至79％，還會擴大實施範圍。

警方表示，依據「道路交通事故處理辦法」第13條規定：當事人或利害關係人得於交通事故現場，申請提供道路交通事故當事人登記聯單；俟事故處理完畢7日後，再向處理單位查詢事故處理情形，並可申請「閱覽或核發」道路交通事故現場圖、現場照片；於事故30日後得申請提供道路交通事故初步分析研判表。

交通警察大隊大隊長林鼎泰表示，以往民眾發生交通事故，常常到處詢問各項資料如何申請，而自本(112)年2月起於當事人登記聯單中附加QR碼連結，看似不起眼的政策推力，卻將民眾線上申請比率，由原先的55.6％大幅提高至79％，民眾反應均良好。為再簡化民眾申請流程，自本月起印製QR碼貼紙及印章，提供各中、分隊處理員警於事故現場及相關表件中使用，民眾可透過手機掃瞄QR碼完成申請作業，並於線上下載交通事故資料電子檔(包含現場圖、照片及初步分析研判表)，以網路代替馬路，提供民眾更快速便捷之申請、領件服務。